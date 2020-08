"Um circo": Governador do Rio de Janeiro culpa Bolsonaro pelo seu afastamento

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, afastado do cargo esta sexta-feira por decisão de um juiz do Superior Tribunal de Justiça, STJ, considerou "um circo" a investigação que está na base do seu afastamento e acusou o presidente Jair Bolsonaro de estar por trás de tudo.



Witzel foi afastado do cargo por 180 dias pelo juiz Benedito Gonçalves, que no entanto recusou mandar prendê-lo, como tinha pedido o Ministério Público Federal, MPF.

Em discurso no palácio governamental pouco depois de ter sido informado do afastamento judicial, Wilson Witzel avaliou a investigação do MPF como "um espectáculo de circo", uma "espectacularização" da justiça. O governador desafiou "quem quer que seja", justiça, Ministério Público e polícia, a apresentar uma única prova que seja de que está envolvido em irregularidades.

Em relação a Jair Bolsonaro, Wilson Witzel afirmou que a procuradora do MPF que comanda a investigação contra ele é notoriamente ligada à família Bolsonaro, que a terá usado para conseguir tirá-lo do caminho do presidente da República.



O governador, que foi eleito com o apoio de Bolsonaro mas do qual agora é adversário, acrescentou que o presidente começou a tentar aniquilá-lo politicamente depois de surgirem rumores de que Witzel pretende candidatar-se às presidenciais de 2022, nas quais o próprio chefe de Estado pretende conseguir a reeleição.

Witzel foi afastado sob a acusação de participar num grande esquema de corrupção que desviou milhões de euros através de compras sobrevalorizadas de productos e equipamentos para combate à pandemia de Coronavírus. O juiz que determinou o afastamento também alegou que Witzel, um ex-juiz, poderia usar o cargo e os seus conhecimentos das leis para tentar destruir provas e obstruir a investigação.

Paralelamente à decisão de afastamento tomada pelo juiz do STJ, a Polícia Federal desencadeou também esta sexta-feira uma operação contra outros suspeitos de envolvimento com o alegado esquema de corrupção, cumprindo 16 mandados de prisão e 82 de busca e apreensão, um destes últimos contra a mulher de Witzel, a advogada Helena Witzel.



Entre os políticos e empresários presos esta sexta-feira está o pastor evangélico Everaldo Dias Pereira, presidente nacional do partido pelo qual Witzel se elegeu governador em 2018, o Partido Social Cristão, PSC, que já foi candidato a presidente da República e é pessoa próxima a Jair Bolsonaro, a quem anos atrás baptizou em Israel como evangélico.