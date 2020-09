Um comandante de polícia e dois subalternos detidos em Moçambique

Três polícias, incluindo um comandante distrital, foram detidos por crimes de corrupção na província de Manica, no centro de Moçambique, anunciou esta quarta-feira a corporação.

"Confirmamos a detenção do comandante distrital de Macossa juntamente com dois colegas subalternos num processo movido pela procuradoria local", referiu Mário Arnaça, porta-voz do comando provincial da Polícia da República de Moçambique (PRM).

Segundo aquele responsável, foi destacada uma equipa para avaliar o grau de culpa de cada um.

"Se se provar que cometeram crimes de corrupção passiva, vão responder simultaneamente num processo criminal, que já foi movido, e num processo disciplinar", acrescentou Mário Arnaça.

A principal acusação diz respeito a um alegado suborno de 45.000 meticais (cerca de 530 euros) em troca da libertação de um motorista que atropelou e matou um peão, refere a Agência de Informação de Moçambique (AIM).

Há indícios de que os três polícias têm libertado supostos criminosos das celas em troca de dinheiro, acrescenta.

Os detidos são ainda acusados de envolvimento em operações ilegais de caça, extração de madeira e mineração.