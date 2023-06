"Um dos homens mais influentes de Itália": Aliados e rivais unem-se no adeus a Berlusconi

A primeira-ministra de Itália, Giorgia Meloni, lamentou a morte de Silvio Berlusconi e realçou a "coragem" de "um dos homens mais influentes de Itália. O italiano morreu esta segunda-feira, aos 85 anos."Silvio Berlusconi era sobretudo um combatente", começou por dizer a líder do governo italiano, num vídeo partilhado nas redes sociais."Nunca teve medo de defender as suas convicções. Foram justamente essa coragem e determinação que fizeram dele um dos homens mais influentes de Itália", acrescenta a primeira-ministra, que cancelou todos os eventos agendados "até nova ordem".Meloni lembra que esses atríbutos permitiram que o italiano operasse revoluções nos vários sectores em que exerceu alguma influência. Como político e empresário.O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que morreu esta segunda-feira aos 86 anos, foi lembrado pelos seus aliados e rivais como uma personagem histórica ou como um protagonista polémico da história política e social de Itália.O líder do partido de extrema-direita Liga, Matteo Salvini, foi um dos primeiros a juntar-se às homenagens, considerando-se um herdeiro político de Berlusconi - que foi até agora o comandante do partido conservador Força Itália.O AC Monza, clube do qual era proprietário desde 2018, e Adriano Galiani, o seu braço direito, lamentaram a morte de Sílvio Berlusconi, homem do futebol.

"Adriano Galiani e todo o AC Monza lamentam o desaparecimento de Sílvio Berlusconi. É um vazio impossível de colmatar, estará sempre connosco. Obrigado por tudo, presidente", refere uma nota conjunta de clube e Galiani.

Adriano Galliani e tutto AC Monza piangono affranti la scomparsa di Silvio Berlusconi: "Un vuoto che non potrà mai essere colmato, per sempre con noi. Grazie di tutto Presidente".

Depois de vender o AC Milan, que dirigiu durante mais de 30 anos (1986/2017), Berlusconi assumiu nova aventura no futebol, com a compra do Monza, entregando a gestão, tal como o fizera com o emblema 'rossoneri', a Galiani.



Também o Milan recordou os tempos áureos que viveu com Berlusconi.

Pictures that defined an era

History was made



Le foto che hanno fatto la Storia

Vários clubes já manifestaram igualmente pesar pela morte de Berlusconi, entre os quais o campeão Nápoles, com o presidente Aurélio De Laurentiis a expressar as suas condolências, bem como do clube.

Também Arrigo Sacchi, antigo selecionador e 'mítico' treinador do AC Milan num período de ouro do clube, com dois títulos europeus, um dos quais em final diante do Benfica (1990), manifestou pesar pela morte de 'Il Cavalieri'.

"Sinto um grande pesar. Era uma grande personagem, que tentou melhorar Itália e o desporto, mas nem sempre foi compreendido. Tentei falar com ele há uns dias, mas não consegui", disse Sacchi, num telefonema emocionado à agência ANSA.



Impacto político além-fronteiras



A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, recordou o antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, que hoje morreu num hospital em Milão, como um "protagonista da política em Itália e na Europa", considerando que "deixou a sua marca".

"Silvio Berlusconi: o lutador que liderou o centro-direita e foi um protagonista da política em Itália e na Europa ao longo de gerações", escreveu Roberta Metsola, numa publicação na rede social Twitter.

Lembrando o antigo primeiro-ministro italiano como "pai, empresário, deputado europeu, primeiro-ministro e senador", a líder da assembleia europeia vincou ainda que Silvio Berlusconi "deixou a sua marca e não será esquecido".



O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, lamentou a morte de um dos seus mais antigos aliados, Silvio Berlusconi, elogiando o político populista italiano como um "grande lutador".

"O grande lutador morreu", escreveu Orbán na rede social Facebook, segundo a agência espanhola EFE.

Orbán acrescentou, em italiano, "Riposa in pace, amico mio", que significa "Descansa em paz, meu amigo".



As circunstâncias da morte

O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira num hospital em Milão, noticiou a agência italiana ANSA.

Berlusconi, 86 anos, estava internado no Hospital San Raffaele desde sexta-feira, supostamente para fazer exames.

O líder do partido Forza Italia, magnata da comunicação social e antigo presidente do AC Milan tinha estado 45 dias no mesmo hospital até há três semanas, devido a uma pneumonia e uma leucemia.

Na sexta-feira, os médicos disseram que Berlusconi tinha sido hospitalizado para "controlos programados" e que o seu estado não era crítico nem alarmante, segundo a agência espanhola EFE.

Apelidado de "o imortal" pela longevidade na política, Berlusconi governou a Itália durante nove anos, em três ocasiões entre 1994 e 2011.