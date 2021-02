Um dos principais sintomas da Covid-19 pode impedi-lo de fazer sexo, revela estudo. Saiba qual

Um dos prinicpais sintomas da Covid-19 está relacionado com a diminuição do apetite sexual, revelou um novo estudo publicado no Journal of Sexual Medicine.De acordo com os especialistas norte-americanos, autores do estudo, a anosmia (perda ou mudança de olfato ou paladar) pode desencadear a perda do interesse em relações sexuais.O estudo, citado pelo jornal britânico The Sun, avaliou 2.084 adultos com 65 anos ou mais e a conclusão é de que este sintoma, um dos principais da Covid, afetou o apetite sexual dos pacientes observados.Jesse K. Siegel, autor do estudo, da Universidade de Chicago, disse: "A diminuição da função olfativa em adultos mais velhos nos Estados Unidos foi associada à diminuição da motivação sexual e menor satisfação emocional com o sexo, mas não à diminuição da frequência da atividade sexual ou do prazer físico".A relação entre uma coisa e outra é justificada por o olfato ter uma "ligação forte com o sistema límbico, que desempenha um papel crítico no processamento de emoções e motivação sexual".