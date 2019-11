Um elefante albino? Sim, nasceu no Quénia e vive na selva

Um elefante bebé nasceu com albinismo e tem estado a prosperar no meio selvagem, mesmo com os problemas que advêm da pigmentação da sua pele, avança o Daily Mail.



A cria rara nasceu em abril deste ano em Maasai Mara, no Quénia.





O animal foi fotografado por Mostafa Elbrolosy, um fotógrafo de vida selvagem, que reparou na sua pele cor-de-rosa.Elbrolosy, trabalhador num safari, disse que tinha ouvido falar sobre o nascimento do elefante mas ficou surpreendido quando o viu pela primeira vez: "É uma visão rara".

O homem revela que estava a trabalhar noutro sítio quando recebeu a notícia do nascimento deste animal albino e foi de imediato procurá-lo com um dos guias do safari. "Tive muita sorte de ter a oportunidade de fotografar esta cria bebé raríssima", admite Mostafa.

O albinismo é causado pela falta de pigmentação na pele. É uma condição que pode levar à cegueira da cria anos mais tarde.

Há casos de elefantes com albinismo que são rejeitados pela sua própria espécie, no entanto, este elefante bebé cor de rosa parece estar a prosperar e a viver em harmonia junto da família.