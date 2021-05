Um em cada 10 migrantes que chegam às Canárias é menor e está sozinho

Um em cada 10 migrantes chegados ao arquipélago espanhol das Canárias nos últimos 16 meses é menor de idade e viaja sozinho, sem a companhia de familiares ou de outros responsáveis, indicaram hoje as autoridades espanholas.

De acordo com os dados fornecidos esta quinta-feira pela polícia espanhola e pelo Ministério do Interior espanhol, relativos ao período entre janeiro de 2020 e abril deste ano, 2.845 migrantes menores não acompanhados chegaram às Canárias por mar e a bordo de pequenas embarcações precárias, número que representa 10,37% do número total de chegadas verificadas na zona, 27.434.

Só nos primeiros quatro meses do corrente ano, um total de 458 migrantes menores não acompanhados chegaram ao arquipélago espanhol situado ao largo da costa noroeste africana.