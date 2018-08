Um em cada cinco gelados de baunilha não tem baunilha nem leite

Pesquisa revela que elementos tradicionais dão lugar a ingredientes mais baratos.

A maior onda de calor no Reino Unido desde 1976 aumentou as vendas de gelados, no entanto uma pesquisa revelou que algumas das marcas de gelado de baunilha mais vendidas não utilizam baunilha, nem leite, nem natas na lista de ingredientes.

De acordo com um estudo citado pelo The Guardian, um em cada cinco gelados de baunilha examinados não tem presença de três dos principais ingredientes de uma sobremesa do género. O gelado de baunilha é tradicionalmente feito á base de leite, natas, ovos, açúcar e baunilha.

Em vários produtos analisados na pesquisa, o leite ou as natas foram substituídos por proteína de soro de leite e um aromatizante deu lugar ao ingrediente principal, a baunilha.

Alguns dos produtos estudados continham em grande quantidade óleo de palma, óleo de coco e água.

De acordo com o mesmo jornal, o preço da baunilha já está acima do valor da prata, sendo vendida a 486 euros o quilo, no Reino Unido. A baunilha tornou-se assim a segunda especiaria mais cara em todo o mundo, depois do açafrão.