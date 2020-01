Um em cada cinco homens abdica de relações sexuais para ter a barba 'perfeita'

pode ter mais bactérias e germes que os cães

Um em cada cinco homens afirma ser capaz de abdicar de relações sexuais durante um ano se isso lhe garantir uma barba 'perfeita', conforme o estudo revelado pela empresa britânica OnePoll. A maioria dos inquiridos revelou que o que mais lhes incomoda é o facto do crescimento dos pelos ser mais acelerado numas zonas que noutras.A barba é vista, pela maioria dos homens, como uma característica que os torna mais atrativos e é cada vez mais popular. Com base nos resultados do estudo feito pela empresa de pesquisas, três quartos do universo estudado admite sentir-se mais confiante quando tem barba.Quando questionados sobre o que fariam para poder atingir a barba dos seus sonhos, 40% dos 2.000 inquiridos revelou ser capaz de passar uma noite na prisão e outros 40 dispensariam o seu café por um ano, se isso lhes desse a barba que desejam.Ainda foi revelado pela empresa que 18% dos homens facilmente raparia o cabelo para ter a sua barba.Um estudo feito em 2019 pela Hirslanded Clinic, na Suíça, revelou que a barba de um homem