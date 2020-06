Um em cada cinco portugueses estaria disposto a subornar funcionários públicos

Um em cada três cidadãos da União Europeia (UE) acha aceitável subornar funcionários públicos de forma a agilizar processos.



De acordo com um inquérito da Agência de Direitos Fundamentais da UE, quase metade dos europeus com menos de 30 anos admite subornar funcionários públicos, principalmente em questões de expediente urgente.





Numa visão mais global, mais de metade dos inquiridos na Eslováquia, República Checa e Croácia admitiu recorrer ao suborno dos funcionários. No entanto, em países como a Suécia, Malta e Portugal, a média baixa para uma em cada cinco pessoas.Relativamente aos direitos humanos, uma sondagem dá conta de que 11 dos 27 membros da UE "concordam ou concordam totalmente" que o abuso dos direitos humanos não é um problema no seu país.Ao mesmo tempo, um terço dos inquiridos concorda com a frase "as únicas pessoas que beneficiam dos direitos humanos são aqueles que não os merecem, como os criminosos e os terroristas".Em oposição, nove em cada 10 cidadãos considera que os direitos humanos são importantes para criar uma sociedade mais justa nos seus países.

O inquérito, realizado em 29 países - 27 membros da UE, no Reino Unido e na Macedónia do Norte - entre janeiro e outubro de 2019, envolveu entre mil e três mil participantes por país.