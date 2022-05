Um envelope com 100 dólares e uns brincos: Ex-refugiada procura mulher que a ajudou há mais de 20 anos

Ayda Zugay, uma ex-refugiada da antiga Jugoslávia, procura há mais de duas décadas uma mulher que a ajudou quando fugiu do seu país, juntamente com a irmã mais velha.

Em 1999, Ayda, na altura com 12 anos, fugiu para os Estados Unidos da América com a irmã, cinco anos mais velha. As duas jovens foram, na altura, abordadas por uma mulher mais velha, que lhes entregou um envelope fechado e lhes pediu que só o abrissem quando desembarcassem do avião, segundo conta a CNN Internacional.

As duas irmãs ficaram chocadas ao descobrir uns brincos e uma nota de 100 dólares (cerca de 94 euros) dentro do envelope. Havia ainda uma nota escrita e assinada com o nome Tracy.

"Lamento muito que os bombardeamentos no vosso país tenham causado problemas para a vossa família. Espero que a vossa estadia nos Estados Unidos seja segura e feliz. Bem-vinda", podia ler-se no bilhete.

As irmãs conseguiram alimentar-se com o dinheiro dado por Tracy durante todo o verão de 1999. Mais de 20 anos depois, Ayda está a tentar encontrar a mulher que a ajudou.

"Quero encontrar a Tracy para agradecer-lhe pela generosidade, gentileza e empatia", disse Ayda Zugay.

