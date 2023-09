Um ferido em ataque russo contra Odessa com 19 drones e 14 mísseis

A Rússia atacou esta segunda-feira a região de Odessa, no sul da Ucrânia, com 19 drones e 14 mísseis, com as autoridades ucranianas a darem conta de um ferido e danos à infraestrutura portuária.

Moscovo "atacou a região de Odessa com drones ofensivos e dois tipos de mísseis", explicou o governador de Odessa, Oleg Kiper, mencionando "vários ataques", incluindo o ataque à "infraestrutura portuária".

"Um civil foi ferido por uma onda de choque", acrescentou Kiper, na plataforma de mensagens Telegram, especificando que a vítima foi transferida para o hospital.