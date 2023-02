Um guarda florestal morto e dois feridos em ataque a parque natural na República Democrática do Congo

Um guarda-florestal foi esta segunda-feira morto e outros dois ficaram gravemente feridos num ataque atribuído a elementos de milícias no Parque Virunga, no leste da República Democrática do Congo (RDCongo), anunciou a administração da reserva.

"Um guarda florestal foi morto e dois outros ficaram gravemente feridos num ataque das milícias Mai-Mai em Kashaba, província do Kivu Norte", disse o Instituto Congolês para a Conservação da Natureza (ICCN) numa nota citada pela agência francesa de notícias, a France-Presse (AFP).

O ICCN, que gere o Parque Virunga, condenou "este crime cobarde" e denunciou "o recrudescimento dos ataques aos guardas florestais" nos últimos meses nesta reserva natural.

Na época do Natal, dois guardas foram mortos num ataque semelhante ao de esta segunda-feira.

Os Mai-Mai são membros de grupos de autodefesa, geralmente formados numa base comunitária, e estão presentes na região de Kivu há pelo menos três décadas.

O Parque Virunga tem cerca de 300 km de comprimento, com uma largura média de 23 km, é conhecido pelos seus gorilas de montanha e pelos vulcões, mas está também repleto de grupos armados estrangeiros e locais.