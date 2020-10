"Um herói": Jovem de 16 anos salva bebé que caiu em canal gelado no Reino Unido

Um jovem, de 16 anos, que estava a caminhar junto ao canal Hythe, em Kent, no Reino Unido, mergulhou na água gelada para salvar um bebé que caiu ao canal.Segundo avança o jornal The Sun, a queda do bebé aconteceu quando a mãe se ajoelhou para prender a coleira do cão. Nesse momento, George Hibberd, que se aproximava do local, não hesitou em mergulhar na água gelada para salvar o menino.

"Houve uma depressão na calçada que, acho, fez o carrinho rolar porque o chão parecia reto", disse George ao jornal britânico.



Apesar do medo, confessa, o jovem mergulhou no canal onde o bebé estava, ainda dentro do carrinho, que se estava a afundar e conseguiu retirá-lo e devolver o menino à mãe.



Nathalie, a mãe do jovem, afirmou que não podia estar mais orgulhosa de George. "É um herói", afirmou. Nem a Polícia de Kent, nem o Serviço de Ambulâncias da Costa Sudeste têm registo da ocorrência, de acordo com o jornal.