Vítima foi transportada para o hospital.

22:10

A photo from the incident in #peckham. Plenty of armed police, ambulances and the air ambulance. pic.twitter.com/l0SPDQeNAt — Ted Wallace-Williams (@ted_w_w) 2 de junho de 2018

Ao que o jornal indica, outro homem foi encontrado com ferimentos no local, sendo transportado para o hospital.



Não há registo de detenções.



Desconhece-se, para já, o que terá causado este incidente.

More photos from the incident in #peckham pic.twitter.com/LM7j1GBiXm — Ted Wallace-Williams (@ted_w_w) 2 de junho de 2018





Um homem foi baleado no rosto na tarde deste sábado, em Peckham, no sul de Londres.Fotografias tiradas no local e partilhadas através do Twitter mostram vários polícias armados e um carro com um vidro partido.No local, esteve um meio aéreo da equipa de socorro de Londres, que aterrou dentro de um campo de basquetebol para transportar a vítima para o hospital mais próximo, segundo avançou o jornal Mirror, que acrescenta que o alerta terá sido dado ao ínicio da noite.