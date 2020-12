"Um milagre de Natal": Cão regressa a casa após menino escrever carta ao Pai Natal

Um cão que estava desparecido regressou este domingo à casa da família que o adotou, em Warwickshire (Inglaterra), após o dono de sete anos escrever uma carta ao Pai Natal onde pedia que este realizasse o seu desejo: que o animal de estimação regressasse.

O animal, de raça Labrador, tinha desaparecido do jardim da família do pequeno Daniel Yanna há cinco meses, em julho.

"Muita gente ajudou a procurá-lo e partilhámos publicações em vários sítios, mas não havia sinal dele. Começámos a parar de acreditar que ele voltaria. Chorei durante semanas", acrescentou Jane Yanna à mesma publicação.

Basco foi encontrado por um estranho, que ligou ao pai do rapaz após ter visto uma publicação na internet que dava conta do desaparecimento do animal. A notícia apanhou a família de surpresa.



"Um milagre de Natal aconteceu. Após meses, o nosso adorável cachorro Basco está de volta a casa - o melhor presente de Natal de todos os tempos!", disse a mãe, Jane Yanna, ao jornal britânico Birmingham Live.