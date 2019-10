"Um milagre": homem alvejado 16 vezes caminha três quilómetros até ao hospital

Para a polícia de Filadélfia, nos Estados Unidos, foi um autêntico "milagre". Um homem que tinha sido alvejado 16 vezes conseguiu caminhar até ao hospital que ficava a três quilómetros de distância e sobreviver aos ferimentos.Ao início da manhã de sexta-feira, o homem de 27 anos foi alvejado no bairro de Kensington, em Filadélfia. A polícia não sabe ainda as motivações do ataque. No local do crime foram encontrados vários cartuchos.A vítima apresentava ferimentos de bala no quadril esquerdo, parte superior do peito, ombro direito, lado direito do pescoço, antebraço esquerdo e antebraço direito.Apesar dos imensos ferimentos, as autoridades acreditam que a vítima do ataque brutal irá sobreviver. A polícia avançou à CNN que o homem estava em estado crítico, mas estável.