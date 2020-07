Um milhão de brasileiros ofereceu-se para testar vacina chinesa contra a Covid-19 que só precisava de nove mil voluntários

O medo generalizado de contrair Covid-19 e o desejo de colaborar na descoberta de um antídoto eficaz contra o coronavírus fez mais de um milhão de brasileiros oferecer-se para testar uma vacina chinesa que está a ser desenvolvida em colaboração com o Instituto Butantan, de São Paulo, e para cujos testes são necessários apenas nove mil voluntários. Vinte mil doses dessa vacina chegaram no final da madrugada desta segunda-feira a São Paulo e os primeiros voluntários devem ser vacinados ainda no decorrer do dia.

A vacina foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, e será administrada pelo Instituto Emílio Ribas, também de São Paulo, uma das mais conceituadas instituições brasileiras de pesquisa e combate a doenças virais e infectocontagiosas. De acordo com o cronograma divulgado, até final desta semana ao menos 700 voluntários devem ser vacinados, prolongando-se a vacinação por mais 40 dias, até todos os nove mil selecionados terem recebido o que se espera seja um antídoto realmente eficaz contra o coronavírus, que até esta segunda-feira infecto mais de 2,1 milhões de brasileiros e provocou a morte de quase 80 mil.

Todos os testes realizados até agora com esta vacina chinesa, denominada Coronavac, foram bastante promissores, de acordo com o laboratório. Se os testes a partir de agora feitos em massa em humanos em São Paulo corresponderem às expectativas, o Instituto Butantan produzirá inicialmente numa fábrica especialmente adaptada para isso 100 milhões de doses.

O chamamento público para a seleção de voluntários deixava claro que apenas profissionais da saúde, mais expostos ao vírus, seriam selecionados, mas a resposta do público surpreendeu. Ao invés de meia dúzia de milhares de voluntários dessa área profissional se terem inscrito, em apenas cinco dias mais de um milhão de brasileiros das mais variadas atividades e regiões do Brasil já se tinham candidatado.