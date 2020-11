Um momento especial: A história da mãe e filha que partilham os comandos do avião

Há histórias em que o ditado popular "quem sai aos seus não degenera" assenta na perfeição.É o caso da história de Suzy e Donna. Mãe e filha são pilotos de aviação, uma profissão bem conhecida desde cedo na família, a começar pelo pai. A mãe, Suzy Garret, foi uma das primeiras mulheres piloto na companhia aérea norte-americana SkyWest.Inspirada pelo exemplo, Donna, de 26 anos, seguiu as pisadas dos pais e decidiu também ela explorar o Mundo ao tornar-se piloto.Em setembro de 2019, mãe e filha estiveram aos comandos do primeiro voo comercial conjunto enquanto dupla, uma data que ficará para sempre na memória de Suzy e Donna. As duas mulheres operaram uma aeronave com ligações para Los Angeles, Califórnia, San Diego, Fresno e Salt Lake City, no Utah.Um ano depois, a fotografia do momento tornou-se viral nas redes sociais. "Sabíamos que o momento era verdadeiramente especial", admitiu Suzy à CNN, recordando as reações calorosas e o incentivo que receberam de vários colegas e passageiros."Nunca tive a oportunidade de voar com um piloto com esta experiência", admitiu a filha, deixando rasgados elogios ao trabalho de equipa com a mãe. Suzy relembra, no entanto, que no trabalho os laços familiares são colocados de parte para dar lugar ao profissionalismo."É muito bom olhar e vê-la ao meu lado. Dá-me orgulho e alegria tê-la a fazer isto comigo", admite a mãe.Mãe e filha consideram importante encorajar outras mulheres a tornarem-se pilotos, uma profissão dominada maioritariamente por homens."Ter jovens a observar mulheres a fazerem trabalho de piloto é um daqueles momentos que irá inspirá-las a perseguir algo que talvez achassem ser impossível alcançar", relembra Donna.A dupla está atualmente menos ativa devido à pandemia. A crise da Covid-19 adiou também a contratação de mais pessoal, entre eles o irmão de Donna."Já vi muitos altos e baixos nesta indústria, diferentes ciclos", afirmou Suzy, que espera regressar o mais rápido possível aos céus.