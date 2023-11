Uma pessoa morreu e 12 ficaram feridas após um Metrobus bater contra um edifício na Fifth Avenue e Battery Street, no bairro de Belltown, em Seattle, EUA, na tarde deste sábado, avança o The Seattle Times.Os bombeiros de Seattle informaram que uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos graves. Onze outras pessoas encontravam-se em estado estável.Segundo os bombeiros, não se registaram danos estruturais significativos no edifício.