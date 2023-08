Pelo menos uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas, esta quinta-feira, depois de um homem ter cometido um ataque à faca e conduzido o carro contra peões em Seongnam, na Coreia do Sul. A notícia é avançada pela Reuters.Nove das vítimas foram esfaqueadas perto de uma estação de metro, enquanto as restantes sofreram ferimentos ao serem atropeladas numa passadeira.O suspeito, um jovem com cerca de 20 anos, já foi detido pelas autoridades.