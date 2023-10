Um morto e 150 feridos no sismo de hoje no Afeganistão

Uma pessoa morreu e cerca de 150 ficaram feridas na sequência de um sismo de magnitude 6,3 que atingiu este domingo a cidade de Herat, no noroeste do Afeganistão.

Segundo o responsável da equipa de socorro e emergência na província de Herat, Mohammad Zahir Noorzai, o número de vítimas pode vir a aumentar, uma vez que os meios ainda não chegaram a todas as zonas afetadas.

O terramoto ocorreu às 3h36 (4h36 em Lisboa), com epicentro a 33 quilómetros da cidade de Herat, na província com o mesmo nome, onde mil pessoas morreram em sismos registados no início deste mês.