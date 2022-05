Um morto e cinco feridos após choque de avioneta contra carrinha numa ponte em Miami

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas após uma avioneta ter caído na Haulover Inlet Bridge, na Flórida, Miami, nos EUA, este sábado. Ao chegar a terra, a aeronave colidiu com uma carrinha e, de seguida, incendiou-se.



Na origem do acidente terá estado a falta de combustível no monomotor Cessna 172. De acordo com as autoridades, citadas pela South Florida 2, a avioneta perdeu potência no motor e despenhou-se contra um veículo que ia a passar na ponte.





A Haulover Inlet Bridge foi fechada durante algumas horas entre Sunny Isles Beach e Bal Harbour, segundo as autoridades.