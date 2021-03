Um morto e cinco feridos em ataque com faca em Vancouver no Canadá

Pelo menos uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas num ataque com faca, no sábado, em Vancouver, no oeste do Canadá, tendo o suspeito sido detido, disse este domingo a polícia.

As seis vítimas foram hospitalizadas e uma mulher, cuja identidade não foi divulgada, morreu devido aos ferimentos, acrescentou. Segundo a imprensa internacional, uma criança de apenas sete anos está entre os feridos do ataque.

O suspeito é um homem com antecedentes criminais, disse à imprensa o sargento da polícia criminal de Vancouver, Frank Chang, sem adiantar quaisquer pormenores.