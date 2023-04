Um morto e cinco feridos em colapso de parque de estacionamento nos EUA

Uma pessoa morreu esta terça-feira depois de um parque de estacionamento colapsar parcialmente em Manhattan, na cidade Nova Iorque, nos EUA. Outras cinco pessoas ficaram feridas.A informação é avançada pela Associated Press que cita o presidente da Câmara, Eric Adams.O edifício de três andares ruiu cerca das 16 horas (21 horas em Lisboa) a poucos quarteirões da Câmara Municipal e da Ponte de Brooklyn.Vários estudantes da Universidade de Pace revelaram ter ouvido gritos e visto carros a cair da infraestrutura. "Parecia um terramoto", referiu uma das alunas, Liam Gaeta.De acordo com os bombeiros, há o relato de várias pessoas presas e que por esse motivo foram desencadeadas buscas. No entanto, os trabalhos foram suspensos devido a preocupações com a instabilidade do edifício.