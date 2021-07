Um morto e dezenas de detidos em protestos contra o governo em Cuba

O clima de tensão em Havana tem vindo a subir de tom e os protestos anti-governo multiplicam-se com exigências de mais vacinas, alimentação e gritos de "liberdade". O jornal France24, avança que um homem de 36 anos foi morto durante o protesto desta segunda-feira em Havana."Eles tiraram-no de casa algemado e espancado, sem camisa, sem máscara", disse uma mulher de 50 anos que não se quis identificar e que procurava o filho na esquadra depois deste ter sido detido.Há ainda registo de mais de 100 detidos que incluem jornalistas independentes e dissidentes, avança o mesmo jornal.O movimento cubano de protesto pela liberdade de expressão, San Isidro, publicou na noite de segunda-feira uma lista no Twitter de 144 pessoas detidas ou desaparecidas depois que milhares de cubanos terem tomado as ruas em dezenas de cidades.