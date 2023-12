Um morto e dois feridos em tiroteiro no leste de Londres

Uma mulher de 42 anos morreu e duas pessoas ficaram feridas na sequência de um tiroteio em Hackney, na zona leste de Londres, na terça-feira, informou a Polícia Metropolitana, citada pela Sky News.Os agentes, juntamente com os paramédicos do Serviço de Ambulâncias de Londres, foram ao local e encontraram três pessoas com ferimentos de bala. A mulher de 42 anos morreu no local. Um homem de 20 anos e um rapaz de 16 foram levados para o hospital.De acordo com a mesma fonte, a polícia iniciou uma investigação de homicídio e não se registaram detenções. "Estamos ainda na fase inicial da nossa investigação e uma equipa de detetives especializados está a trabalhar para determinar o que aconteceu", afirmou a detitive Vicky Tunstall.