Um morto e oito feridos em descarrilamento de TGV na China

O maquinista de um comboio de alta velocidade no sul da China morreu e oito pessoas ficaram feridas após o TGV colidir com destroços que se encontravam na linha, devido a um deslizamento de terras, e ter descarrilado. O acidente aconteceu na manhã deste sábado, na perto de Rongjiang, província de Guizhou.O maquinista do comboio morreu no hospital. Um membro da tripulação e sete passageiros ficaram feridos, de acordo com a CCTV.Os restantes 136 passageiros foram retirados em segurança e as causas do acidente estão a ser investigadas.Os deslizamentos de terras tornaram-se comuns na região devido a uma combinação de fortes precipitações e ao desenvolvimento de infraestruturas em zonas montanhosas.A rede ferroviária de alta velocidade da China inclui 37.900 quilómetros de linhas que cruzam o país para ligar todos os principais aglomerados das maiores cidades.