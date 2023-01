Sacristão morto e quatro feridos em ataque com catana numa igreja em Cádis

Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas depois de um homem as ter atacado com uma catana ao invadir uma igreja de Algeciras, em Cádis, Espanha.De acordo com jornal espanhol El Mundo, a vítima mortal é um sacristão. Entre os feridos encontra-se o padre da capela de San Isidro que está em estado grave.Segundo avança a Polícia Nacional, o agressor, com cerca de 30 anos, foi detido. O crime está a ser investigado como um ato terrorista.O homem terá esfaqueado o padre na capela de San Isidro depois de ter discutido com ele. Depois do ataque, o agressor dirigiu-se à igreja de Nossa Senhora da Palma, a principal igreja da cidade, e terá matado o sacristão.