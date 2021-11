Um morto e três feridos em fuga de dióxido de carbono em central nuclear em Espanha

Um trabalhador da central nuclear de Ascó, Tarragona, em Espanha morreu e outros três ficaram feridos devido a uma fuga de dióxido de carbono (CO2) ocorrido esta quarta-feira, quando realizavam trabalhos de manutenção nas instalações.



O jornal espanhol El País avança que os bombeiros da Catalunha referem que o acidente ocorreu às 18h55 locais num local não vinculado à atividade radiológica da central, numa zona onde os operários realizavam trabalhos de manutenção do sistema contra incêndios da instalação.



O mesmo jornal avança que os três trabalhadores feridos foram transportados para o Hospital de Mora d'Ebre, um deles encontra-se em estado grave devido à inalação de CO2.



Os bombeiros estiveram no local apoiados por sete meios. As causas da fuga de dióxido de carbono encontram-se a ser investigadas pelas autoridades espanholas.