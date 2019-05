Estudante portuguesa de 16 anos morre em acidente na Hungria

De acordo com um comunicado da polícia húngara,

o acidente aconteceu na localidade de Cegléd, ao quilómetro 68, pouco depois das 04h00.





Laura Bragança, uma jovem portuguesa de 16 anos, morreu e um outro aluno do secundário, ambos estudantes na cidade de Faro, ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação na Hungria, disse esta sexta-feira à Lusa o secretário de Estado das Comunidades."Queria confirmar o falecimento de uma portuguesa e um outro ferido em estado grave no seguimento de um acidente grave, a cerca de 70 km da cidade de Budapeste", avançou José Luís Carneiro. O secretário de Estado afirmou ainda que a embaixadora portuguesa na Hungria está já a acompanhar de perto o assunto., José Luís Carneiro disse que já endereçou as condolências à mãe da vítima e garantiu que o Estado Português está a acompanhar os desenvolvimentos deste acidente e a prestar todo o apoio necessário.A vítima mortal viajava com outros seis colegas portugueses e dois professores num autocarro que partiu da Roménia com destino ao aeroporto de Budapeste.A jovem era estudante do 10º ano da Escola Secundária de Pinheiro e Rosa, em Faro, e estava na Hungria numa iniciativa de intercâmbio estudantil, no âmbito do programa Erasmus+: ComeniusFrancisco Soares, diretor do Agrupamento de Escolas de Pinheiro e Rosa, lamentou este "acidente fatal".A escola encontra-se a dar apoio psicológico à família da vítima, indicou o diretor à, referindo que esse mesmo apoio vai ser prestado aos alunos e professores que se encontram na viagem, assim que regressarem a Portugal.Em atualização