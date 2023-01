Um morto e um ferido por balas perdidas em tumulto no sul de Moçambique

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida este sábado atingidas por balas perdidas durante um tumulto ao longo da Estrada Nacional 1 (EN1), no distrito de Vilanculos, província de Inhambane, no sul de Moçambique, anunciou a polícia.

"Como forma de dispersar a população, a polícia efetuou disparos", que atingiram duas pessoas, entre as quais "um jovem de 22 anos, que morreu no local, e um menor de 14 anos que está internado", disse Nércia Bata, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em Inhambane, citada pela Televisão de Moçambique.

O tumulto ocorreu no posto administrativo de Mapinhane, onde populares amotinaram-se próximo a um posto policial exigindo a libertação de um suposto sequestrador detido, para fazer "justiça com as próprias mãos".

De acordo com a polícia, a população colocou barricadas ao longo da EN1, bloqueando a via, tendo arremessado pedras contra o posto policial, além de tentar "arrancar as armas" dos agentes.

"Nós queremos pedir a calma e contenção da população para que não faça justiça pelas próprias mãos", disse Edmundo Galiza Matos Júnior, administrador do distrito de Vilanculos, apelando para que os populares confiem no julgamento das autoridades policiais e judiciais.

"Não queremos, nem em Vilanculos, nem em qualquer outra parte do país que este tipo de situações ocorra", concluiu o administrador.

A PRM garantiu que a "situação está controlada" e que "já foram retiradas as barricadas" ao longo da via.