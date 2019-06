Um morto e uma dezena de feridos em tiroteio em bar nos Estados Unidos

Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas após um tiroteio no interior de um bar na madrugada deste domingo, em South Bend, no estado norte-americano do Indiana.

De acordo com a publicação da polícia de South Bend na rede social Twitter, o tiroteio teve lugar no bar Kelly’s Pub. Os feridos foram transportados para o Memorial Hospital de South Bend. O estado de saúde das vítimas é ainda desconhecido.

Segundo o NBC News, ainda não existem informações quanto à identidade dos responsáveis pelo ataque.





Raw Video: One Dead In South Bend Bar Shooting.

Police say at least one person is dead and possibly as many as 10 others injured after a violent night at a South Bend pub. pic.twitter.com/VmcWreusMe — @WADIBIG (@wadibig) June 23, 2019









St. Joseph County Metro Homicide is leading the investigation following a shooting at Kelly's Pub this morning on E. Mishawaka. One person has died and there are multiple others injured. — South Bend Police (@southbendpolice) June 23, 2019