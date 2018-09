Derrocada e queda de andaime fazem um morto e 11 feridos em hotel de Madrid

Piso do sexto andar cedeu e fez derrubar estrutura onde estavam vários trabalhadores. Dois estão feridos com gravidade.

Uma pessoa morreu esta terça-feira e onze ficaram feridas na sequência da queda de um andaime e desmoronamento de parte do edifício durante as obras de renovação do hotel Ritz de Madrid, disseram fontes da autarquia à agência Efe.

O acidente teve lugar às 16h10 (15h10 de Lisboa), quando, segundo relata o jornal El Mundo, parte do piso do sexto andar colapsou, levando à queda do andaime metálico onde estavam vários trabalhadores. O desmoronamento teve um efeito em cadeia que levou à rutura parcial de outros quatro pisos do edifício, que está encerrado para obras.



A vítima mortal é um trabalhador nigeriano cujo corpo ainda estava debaixo dos escombros - pelas 19h00 de Lisboa - embora as equipas de resgate já o tenham localizado. Dos onze feridos, dois estão em estado crítico, depois de terem sido atingidos pelos detritos que resultaram do desmoronamento.









Accidente laboral. Derrumbe de un andamio en el interior de las obras de reforma del Hotel Ritz en Madrid. Trabajando #SUMMA112 y @SAMUR_PC en la atencion a los trabajadores heridos. pic.twitter.com/scqM1DbHmx — 112 Comunidad Madrid (@112cmadrid) 18 de setembro de 2018