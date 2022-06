Um morto em ataque com crocodilo gigante nos EUA

não há ameaça contínua aos moradores.

Um crocodilo com mais de 3 metros de comprimento fez uma vítima mortal num lago localizado na Carolina do Sul, Estados Unidos da América, na passada sexta-feira. Segundo o Daily Mail, quando a equipa de emergência chegou ao local a vítima, cuja identidade não foi revelada, já se encontrava sem vida.As causas da morte estão a ser apuradas pelas autoridades. O animal foi capturado e abatido pelo departamento de Recusos Naturais da Carolina do Sul.A população residente no local já tinha lançado críticas acerca dos crocodilos gigantes que habitam no lago. Contudo, a polícia diz que