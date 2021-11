Um morto em explosão de carro junto ao hospital de Liverpool em Inglaterra

antiterrorismo está a liderar a investigação, avança a Reuters.

"Estamos a manter a mente aberta quanto ao que causou a explosão, mas tendo em conta como aconteceu, por precaução, a Polícia Antiterrorista está a conduzir a investigação com o apoio da Polícia de Merseyside", disse a chefe da polícia Serena Kennedy, citada pela Reuters.





Uma explosão de um carro junto ao Hospital feminino em Liverpool, no norte de Inglaterra, faz um morto e um ferido. A políciaA polícia de Merseyside revelou que o carro seria um táxi que tinha parado no hospital pouco antes da explosão. O alerta para a explosão foi dado às 11h (hora local).Por agora, as autoridades ainda não declararam a explosão um incidente terrorista.