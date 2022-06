Uma pessoa morreu esta quinta-feira de manhã junto a uma escola primária no Alabama, EUA.







O xerife do condado de Etowah, Jonathon Horton, revelou ao jornal The Gadsden Times que receberam relatos sobre uma pessoa que estaria a tentar entrar na Walnut Park Elementary School.



Um polícia da cidade vizinha, que estaria a ajudar na escola, envolseu-se em confrontos e acabou por pedir reforços. O suspeito acabou morto a tiro à chegada de mais reforços.



O agente da autoridade sofreu ferimentos ligeiros.