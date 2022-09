Um morto na RDCongo em ataque aos 'capacetes azuis' da ONU

Uma pessoa morreu esta terça-feira em Beni, no leste da República Democrática do Congo (RDCOngo), quando uma comitiva de veículos dos capacetes azuis da ONU foi atacada e abriu fogo para abrir caminho.

"Infelizmente, uma bala perdida atingiu um motorista que morreu", disse o porta-voz da polícia, Nasson Murara, em Beni, na província de Kivu do Norte, no leste do país, em declarações à agência de notícias France-Presse (AFP).

De acordo com a mesma fonte, o incidente aconteceu num contexto de um sentimento anti-ONU, cujo mais recente episódio é este bloqueio e ataque à comitiva dos 'capacetes azuis' da ONU.