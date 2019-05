Um novo desafio chegou à internet: gritar para dentro de uma panela

Vídeos feitos por vários jovens em todo o mundo estão a tornar-se virais.

Omg I did the scream into a pot challenge AND IT WORKEDDD YOOOOO... pic.twitter.com/Af4KwpKb5Y — paige cason (@paigecason) 4 de maio de 2019

Um novo desafio está a circular nas redes sociais e consiste em gritar para dentro de uma panela, com o objetivo de perceber se se ouve posteriormente o eco da voz quando a tampa é retirada.Segundo a imprensa internacional, não resulta, mas um vídeo da rede social Snapchat tornou-se viral no Twitter esta semana e foram muitos os jovens que tentaram aderir ao desafio.De acordo com quem começou este desafio, Kevin Corona, de 21 anos, a rapariga gritou para dentro da panela com a boca fechada e relatou o que aconteceu depois, dizendo que se ouve o eco da voz.Esta ideia não é inovadora, mas só agora se tornou viral nas redes sociais, alcançando internautas de todo o mundo.