“Um passo gigante na marcha para a justiça”: Biden sobre condenação de ex-polícia que matou George Floyd

O veredito que condenou o ex-polícia Derek Chauvin pelo homicídio de George Floyd, em maio de 2020, foi saudado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, como “um passo de gigante na marcha para a justiça na América”. A festa nas ruas de Mineápolis e de outras cidades foi também secundada por reações de várias personalidades.









“Pelo menos agora há alguma justiça”, disse Biden num telefonema à família de Floyd. Mas salientou que este foi um caso raro e que há um longo caminho no combate à parcialidade judicial em relação aos direitos dos negros. “Não podemos parar aqui”, frisou Biden.

A mensagem foi reforçada pelo governador do Minesota, Tim Waltz, que sublinhou que a “verdadeira justiça para Floyd só chegará com uma mudança real e sistémica” capaz de evitar mais casos como este.





Nas ruas viveu-se uma festa entre a euforia e as lágrimas. “Está a chegar uma nova justiça”, resumiu um morador de Mineápolis enquanto a toda a volta se ouviam buzinas de carros e cânticos de manifestantes.





“Hoje podemos respirar outra vez”, afirmou o irmão de George Floyd, Philonise, dizendo que George acabou “por mudar o Mundo”. Na mesma conferência de imprensa, o advogado da família, Ben Crump, classificou a sentença como “um ponto de viragem” na História do racismo nos EUA.





Adolescente negra morta a tiro pela polícia

No mesmo dia em que os jurados de Mineápolis fizeram história ao condenar o polícia que assassinou George Floyd, em Columbus, Ohio, uma adolescente negra de 16 anos era morta a tiro por um polícia, em mais um caso que deu origem a protestos. Um vídeo do incidente mostra a chegada da polícia a um local onde a jovem, identificada como Ma’Khia Bryant, persegue outra com uma faca. A jovem perseguida cai e Ma’Khia volta-se para outra e ataca-a. O agente dispara nessa altura e mata-a com vários tiros .