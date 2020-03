“Um por dois euros, dois por 54”: “Promoção” trava corrida ao papel higiénico

Não será a promoção mais convencional do mundo, mas foi a forma encontrada por uma loja de conveniência em Sydney, na Austrália, para conter a corrida ao papel higiénico. A loja fixou o preço do rolo a 3.5 dólares australianos (perto de dois euros). Quem quisesse dois rolos pagaria 99 dólares (54 euros). O engenhoso esquema poderia considerar-se especulativo, só que em época de pandemia de coronavírus e de corrida desenfreada ao papel esta foi a forma encontrada para evitar o açambarcamento.



No cartaz da "promoção" ainda se pode ler "Don´t be greedy. Think of the other people" (Não sejas ganancioso. Pensa nas outras pessoas).

