Um videoclipe de uma música de Natal com cobras, uma anã a dançar num varão e um grande decote... já imaginou?O músico australiano THMPSN decidiu juntar-se a vários influencers e criar o vídeo que pode-se dizer ser o mais louco de sempre. O objetivo era animar os seus seguidores criando um produto inédito.A música chama-se "What You Want" (em português "o que tu queres") e já conta com mais de 122 mil visualizações.