Uma centena de manifestantes resiste e recusa entregar-se em Hong Kong

Cerca de 800 manifestantes encurralados há vários dias na Universidade Politécnica de Hong Kong entregaram-se esta terça-feira à polícia, mas uma centena de manifestantes, considerados os mais radicais, continuava a resistir e recusava render-se, fazendo temer uma incursão violenta das forças de segurança."Só quero sair daqui, estou muito cansado", disse esta terça-feira de manhã à Reuters um estudante de 20 anos antes de abandonar as barricadas e juntar-se a um grupo que caminhou lentamente até às linhas da polícia. Sabiam que a sua detenção era inevitável e todos levavam escritos no braço os números de telefone de vários advogados.O cenário repetiu-se a conta-gotas ao longo de todo o dia, com pequenos grupos de manifestantes, esgotados por três dias de violentos confrontos, a renderem-se à polícia. Os menores de 18 anos foram identificados e entregues aos pais, os outros foram detidos e serão acusados de envolvimento em motim, crime que pode ser punido com penas de prisão até aos dez anos.Vários manifestantes tentaram furar o cerco policial, incluindo através dos esgotos, mas a grande maioria foi detida ou forçada a voltar para trás pelas balas de borracha da polícia.Mais de 1100 pessoas foram detidas pela polícia nas últimas 24 horas. Cerca de 800 são estudantes que se renderam na universidade e os restantes são manifestantes que tentaram furar as linhas policiais ou criar manobras de diversão para os ajudar a fugir. Mais de 200 pessoas feridas foram assistidas nos hospitais no mesmo período.Segundo a polícia, esta terça-feira restavam no interior do campus cerca de 100 manifestantes, considerados como os mais radicais e violentos, dispostos a lutar até ao fim. A líder do executiva de Hong Kong apelou à sua rendição pacífica e pediu à polícia para os tratar "de forma humana"."Viemos cá para estudar, mas neste momento é impossível." Marco Albuquerque, de 25 anos, estuda na Universidade Politécnica de Hong Kong, epicentro da violência dos últimos dias. "No início nunca tive a minha vida afetada. Neste momento, há dias em que mais vale não sair do quarto", disse ao. Apesar de tudo, diz sentir-se "extremamente seguro" e não planeia antecipar o regresso a Portugal.