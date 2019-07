Uma das mulheres do emir do Dubai com paradeiro desconhecido

O paradeiro da princesa Haya, a mais jovem das mulheres do emir do Dubai, é desconhecido. Haya, de 45 anos, deixou o seu emirado com os dois filhos e quer-se divorciar, indica o jornal El País.Segundo o jornal Daily Mail, a princesa encontra-se em Londres e primeiro, procurou asilo político na Alemanha. Terá conseguido sair do Dubai com a ajuda de um diplomata alemão. Outros meios indicam que Haya ainda está na Alemanha. O Daily Mail indica que os Emirados Árabes Unidos – a que pertence o Dubai – pediram a devolução de Haya, e a Alemanha recusou.O marido de Haya, o xeque Mohamed Bin Rashid al Maktum, exigiu o retorno da filha Jalila, de 11 anos, e de Zayed, de sete anos. Quando fugiu, Haya terá levado 35 milhões de euros.A última vez que se viu a princesa em público foi a 20 de maio. Este ano, Haya não acompanhou o marido na corrida de cavalos de Ascot. O xeque Mohamed Bin Rashid al Maktum é proprietário de cavalos de corrida e Haya também é uma cavaleira reconhecida.Haya Bint Hussein, de 45 anos, é filha do falecido rei Husein da Jordânia e meia-irmã do atual monarca do país, Abdalá. Em 2002, conheceu o agora xeque do Dubai, com quem casou dois anos depois. Foi o sexto casamento do xeque, que tem 68 anos.Haya foi educada em Oxford e, quando era solteira, viveu na Alemanha. Nunca cobriu o rosto e acompanhava muito o xeque em eventos sociais. Fundou uma ONG de ajuda alimentar e presidia a outra.Recentemente, o marido de Haya partilhou um poema no Instagram em que fala de traição. O desaparecimento de Haya ocorre mais de um ano depois de um caso semelhante ocorrido com Latifa, filha do emir do Dubai.