Uma década de caça ao rosto do terror: EUA mataram Bin Laden 10 anos depois do 11 de setembro

Madrugada de 2 de maio de 2011. Quase uma década após os atentados do 11 de Setembro, a vingança americana encontrou finalmente o seu alvo.Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda e cérebro do ataque contra as Torres Gémeas, foi abatido com um tiro na testa em Abbottabad, no Paquistão.A operação, do momento em que os militares do SEAL Team Six saltaram dos helicópteros até o corpo sem vida de Bin Laden tombar no chão, durou 9 minutos e culminou uma das mais longas e complexas missões de caça ao homem de que há memória.