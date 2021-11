Uma dezena de civis foram mortos no Burkina Faso por presumíveis jihadistas

Uma dezena de civis foram mortos esta segunda-feira, no norte do Burkina Faso, num ataque imputado a jihadistas perto da fronteira com o Níger, informou esta terça-feira oficial militar e funcionários da administração local.

"Indivíduos armados, provavelmente membros do EIGS (Estado Islâmico no Grande Sara) intercetaram residentes de Dambam, que se deslocavam a caminho do mercado de Markoye" na região do Sahel (norte) e "uma dezena foram executados", informou a fonte militar, citada pela agência France Presse.

Os militares foram destacados para a área e "estão a efetuar buscas, uma vez que quatro outras pessoas que também se deslocavam para Markoye ainda estão desaparecidas", acrescentou.