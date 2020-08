Uma dúzia de elefantes com chifres intactos encontrados mortos em reserva do Zimbabué

Pelo menos 12 elefantes com os chifres intactos foram encontrados mortos, devido a um possível envenenamento, numa reserva zimbabueana perto das populares cataratas de Victoria, disse esta segunda-feira a organização que gere os parques do país.

É possível que a causa da morte destes animais, que se encontravam na reserva de Pandamasuie, entre as quedas e o Parque Nacional de Hwange, no oeste do país, tenha sido a ingestão de plantas venenosas, segundo disse à agência Efe o porta-voz da Autoridade de Gestão dos Parques Nacionais e da Vida Selvagem do Zimbabué, Tinashe Farawo.

Não foi posta de parte que a causa destas mortes tenha sido a mesma que levou à morte de 300 paquidermes, entre março e junho, no vizinho Botsuana, o país com a maior colónia de elefantes do mundo.