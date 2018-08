Uma em cada 10 jovens britânicas usa jornal ou meias como pensos higiénicos

14% tiveram de pedir ajuda a uma amiga por não terem dinheiro para comprar estes produtos de higiene.

Uma em cada dez jovens britânicas usa papel de jornal, papel higiénico ou meias como pensos higiénicos quando está com o período. A conclusão é de um estudo da organização Hey Girls, que ajuda adolescentes a lutarem contra a falta de produtos de higiene feminina por não terem dinheiro para adquirir estes produtos, divulgado este mês.Ainda de acordo com a Hey Girls, há meninas no Reino Unido que faltam à escola porque não conseguem comprar pensos higiénicos ou tampões.Já a Associação Plan International UK , uma instituição que ajuda crianças e adolescentes em dificuldades e luta pela igualdade, refere que, em 2017, quase metade (48%) das jovens tinham vergonha da menstruação. As conclusões são de um estudo feito a partir das respostas de raparigas entre os 14 e os 21 anos.Há ainda 14% que tiveram de pedir ajuda a uma amiga por não terem dinheiro para comprar os produtos. Já uma em cada sete meninas admitiram não saber o que se estava a passar na primeiras vez que ficaram menstruadas.Para lutar contra este problema, a Escócia já começou a tomar medidas. As escolas vão começar a distribuir produtos de higiene gratuitamente para que todas as meninas possam ter acesso a estes bens.A medida, tomada pelo governo, vai beneficiar quase 400 mil mulheres.