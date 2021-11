“Uma pandemia massiva de não vacinados”: Alemanha regista o maior número de casos desde o início da Covid-19

A Alemanha está a viver "uma pandemia massiva de não vacinados", disse o ministro da saúde Jens Spahn numa altura em que o país regista o maior número de casos desde o início da Covid-19.A quarta vaga da pandemia está a atingir o país rapidamente, sendo que, as autoridades sanitárias alemãs registaram 33 949 novos contágios de Covid-19 nas últimas 24 horas.

As autoridades ainda não conseguiram determinar se a causa do aumento do número de casos se ficou a dever às celebrações do dia de Todos os Santos (01 de novembro).

O ministro da saúde do país alertou ainda que as unidades de cuidados intensivos dos hospitais, estão uma vez mais, a ficar sobrelotados.





Jens Spahn apelou a todos os governos regionais para endurecerem as regras para aqueles que não foram vacinados no caso de um surto significativo de infeções.

Mais de 66% da população alemã está totalmente vacinada, mas um estudo recente demonstrou que a vasta maioria dos adultos não vacinados não pretendem ser inoculados contra a Covid-19.