"Uma pessoa muito especial": Príncipe Carlos reage à morte do pai. Funeral do Duque de Edimburgo decorre a 17 de abril

O Príncipe Carlos prestou homenagem ao pai, o príncipe Filipe, Duque de Edimburgo, que morreu esta sexta-feira aos 99 anos.



O Príncipe de Gales referiu-se ao progenitor como o "querido pai" que prestou "o serviço mais notável e dedicado" à rainha, à Família Real, ao país e à Comunidade.



Em declarações a partir da sua casa em Highgrove, Gloucestershire, o Príncipe de Gales admitiu que a Família Real ficou "profundamente tocada" pelo sentimento demonstrado em todo o mundo pelo desaparecimento do pai.



Carlos revelou que a Família Real iria sentir falta do Duque, "uma pessoa muito especial" e "muito amada e apreciada".



O funeral do Duque de Edimburgo decorre no próximo dia 17 de abril na Capela de São Jorge, em Windsor.