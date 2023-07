UNESCO condena "ataques brutais" da Rússia contra património da humanidade

A UNESCO condenou este domingo "com termos fortes" os "ataques brutais realizados pelas forças russas", que atingiram vários locais no centro de Odessa, no sul da Ucrânia, património da humanidade, incluindo a Catedral da Transfiguração com 200 anos.

"Essas terríveis destruições marcam uma nova escalada de violência contra o património cultural da Ucrânia", denunciou a diretora-geral da agência da ONU para a cultura, educação e ciência, Audrey Azoulay.

"Exorto a Federação da Rússia a tomar medidas tangíveis para cumprir as suas obrigações que dizem respeito ao direito internacional" relacionadas com a preservação do património, acrescentou.

Anteriormente, o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, considerou que o ataque das forças russas em Odessa, esta madrugada, que deixou pelo menos dois mortos e 22 feridos, é "outro crime de guerra" do Kremlin.

"O terror contínuo dos mísseis russos contra Odessa, classificada pela UNESCO, é mais um crime de guerra do Kremlin, que demoliu também a catedral ortodoxa, considerada património mundial", disse Josep Borrel, numa mensagem através das sua conta oficial no Twitter.

O chefe da diplomacia europeia salientou que a Rússia já danificou centenas de sítios culturais na sua tentativa de "destruir a Ucrânia".

A Rússia lançou esta noite um ataque sobre Odessa, disparando 19 mísseis, atingindo infraestruturas civis, blocos de apartamentos e automóveis e danificando a Catedral da Transfiguração de Odessa. Segundo o balanço das autoridades há pelo menos dois mortos e 22 feridos.

Esta cidade portuária tem estado sob ataques massivos desde que a Rússia abandonou, na passada segunda-feira, o acordo sobre o Mar Negro que garantia à Ucrânia uma navegação segura para transportar os seus cereais para o resto do mundo e depois de Kiev ter atacado a ponte da Crimeia pela segunda vez.